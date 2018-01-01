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Пострадавшим в ДТП с участием маршрутки и поезда в Кудрово выплатят компенсации
20:21
Тэги: ленинградская область, кудрово, дтп, компенсации
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