Пострадавшим в ДТП с участием маршрутки и поезда в Кудрово выплатят компенсации

«В больнице организовано постоянное дежурство, чтобы, в случае необходимости, быстро подвезти необходимые медикаменты либо обеспечить транспортировку людей», - говорится в сообщении управления по транспорту Ленинградской области.





Напоминаем, что среди пострадавших есть ребенок. Один из пассажиров до сих пор находится в тяжелом состоянии, а у других травмы средней степени тяжести, говорится в ТАСС.









Средства на лечения предоставит перевозчик, которого и обвиняют в произошедшем. По предварительным данным, именно водитель стал причиной аварии – он якобы поехал на красный свет. Мужчина это отрицает, следствие разбирается в деталях дела, а уголовное дело пока что не возбудили.