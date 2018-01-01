Всего восемь человек пришли поддержать Кокорина у «Газпром Арены»

Напоминаем, что Кокорин и Мамаев будут находиться за решеткой как минимум до восьмого февраля 2019 года. Их обвиняют в побоях и хулиганстве.









Болельщики «Зенита» пришли к стадиону с плакатами, флажками и шарфами с символикой любимого футбольного клуба. Таким образом люди хотели поддержать Кокорина, который находится в СИЗО. Петербуржцы пофотографировались, продекларировали кричалки, а затем, озябнув, разошлись греться и пить чай. Футболист в своем Instagram писал, что в акции примут участие 40 человек – многие из них так и не дошли до «Газпром Арены», говорится в «Фонтанке».