Стало известно, когда откроют “Шушары”, “Проспект славы” и “Дунайскую”





Напомним, что этот участок метро должен был стать доступным для пассажиров уже в этом году – 20 декабря. 27 декабря Смольный мог расторгнуть договор с “Метростроем”, но этого не случилось.





Также сообщается, что компания "Метрострой" не погасила аванс на сумму 1,8 млрд рублей. Теперь к ней будут применены штрафные санкции за отставание от графика.





Ранее Gazeta.SPb сообщала о ситуации с задержкой выплаты зарплат метростроителям. Рабочие устроили забастовку в шахте строящейся станции " Театральная ". (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).

Сегодня, 28 декабря Смольный заявил, что три станции метро на фиолетовой ветке – “Шушары”, “Проспект славы” и “Дунайская” – откроют до 27 мая 2019 года, передает “Фонтанка”.