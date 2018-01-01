Премьера балета на музыку The Rolling Stones состоится в Санкт-Петербурге

Напоминаем, что за время своего существования группа выпустила почти 50 альбомов. Музыканты не перестают баловать своих фанатов до сих пор – крайняя пластинка вышла в свет в декабре 2018 года.





О проекте пока мало что известно – у него нет названия, а концепция не раскрывается. Известно, что зрители услышат известные композиции The Rolling Stones, например, «Rainbow» и многие другие. Заглавную партию в постановке сыграет балерина Мелани Хамрик. Известно, что премьера состоится уже в апреле 2019 года в Санкт-Петербурге. Только после этого балет повезут в Нью-Йор, говорится в газете The Times.