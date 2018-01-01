Петербуржцы в ноябре купили на 16% больше автомобилей, чем обычно

Также эксперты сообщают о выросшем спросе на машины «люкс» класса. Рекордсменом стал сентябрь уходящего года – лидером продаж стал «Мерседес».





Это на 16% больше, чем в ноябре 2017 года. Аналитики утверждают, что такие цифры – это рекорд за последние четыре года. Чаще всего петербуржцы покупали «Хендаи» - всего в нашем городе на дорогах появилось на 17,9 тысяч машин больше именно этой фирмы. Второе место в рейтинге среди самых предпочитаемых заняла «Киа», а третье – «Лада», говорится в исследовании «Auto-Dealer-СПб».