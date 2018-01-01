В Петербурге запустят четыре новых электрических автобуса





В ГУП “Пассажиравтотранс”также рассказали о том, что новые автобусы отличаются от других, помимо современных двигателей, передовым дизайном. Борты транспортных средств украшены видами Биржевой площади. Это связано с тем, что маршрут будет пролегать через Васильевский остров.





В ноябре Gazeta.SPb сообщала, что в Законодательном собрании Петербурга обсудили будущее экологичного вида транспорта. Десять автобусов с электрическими двигателями уже развозят пассажиров по разным районам города . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).





Сегодня, 28 декабря, в Петербург доставили четыре новых автобуса с электрическими двигателями, передаёт ГУП “Пассажиравтотранс”. Запас хода автобусов составляет 240 км.