ДОСААФ передаст три крытых поля для тренировок детей-сирот

Напоминаем, что на пресс-конференции Владимира Путина петербурженка попросила президента выделить средства на постройку площадок для занятий спортом детей-сирот. С этим было поручено разобраться главе города, который смог решить проблему без привлечения дополнительного финансирования. Небезразличная Маргарита Баулина уже уведомлена о намерениях властей – она пообещала, что поможет организовать взаимодействие между детскими домами и администрацией, говорится в сообщении Смольного.









Поля, о которых идет речь, расположены в парке Сосновка. Сироты смогут играть на них на безвозмездной основе – об этом рассказал врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.