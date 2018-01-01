В Пулково зафиксировали и поздравили 18-миллионного пассажира





Это связано с тем, что в 2018 году в аэропорте было открыло 19 новых маршрутов, также Пулково стал обслуживать четыре зарубежных авиакомпании.





Напомним, что в прошлом году аэропорт Петербурга перевёз 16,1 млн человек. Прирост пассажиропотока в этом году составил 11,8%.





Владимир Якушев – гендиректор Пулково лично поздравил рекордного пассажира – Людмилу Бембееву – и подарил ей набор от Пулково, а также сертификат в бизнес-центр.





Летом Gazeta.SPb писала о том, что объем пассажиропотока в Пулково увеличился с начала года на 11 %. (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).

В петербургском аэропорте зафиксирован новый рекорд. На 28 декабря Пулково обслужил 18 млн пассажиров, передаёт “Мойка78”. Это число пассажиров за уходящий год.