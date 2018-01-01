В центре Петербурга аварийный дом может рухнуть со дня на день





Дело в том, что еще в 2016 году его признали аварийным, непригодным для жизни. В 2017 году дому назначили снос.

Жителям всех 34 квартир предложили альтернативное жилье в Невском, Пушкинском и Красносельском районах города. Однако шесть семей не стали переезжать и до сих пор проживают в аварийном доме.





В последние дни ситуация особенно ухудшилась. Специалисты утверждают, что дом обрушится в любой момент. Также есть опасность взрыва из-за деформации газовых труб.





Сегодня чиновники подали иск в Смольнинский суд.





Ранее Gazeta.SPb писала о том, что жителей более 70 домов в Тосненском районе не могут переселить из бараков . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).





Сегодня, 28 декабря, в Центральном районе Петербурга собралась комиссия по чрезвычайным ситуациям. Повесткой стало обсуждение судьбы дома №10 по улице Полтавской.