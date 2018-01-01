В Финляндии задержали россиянку по запросу американских властей

Гражданку РФ задержали в Финляндии в аэропорту города Вантаа

по запросу властей США, сообщает ТАСС со ссылкой на консульский отдел посольства РФ в Финляндии.





Она летела в Испанию из Петербурга через Финляндию.





«В этот же день финские власти уведомили российскую сторону о случившемся. В частности, они сообщили нам, что задержание произведено на основании ордера Интерпола по обращению американских властей», — сообщили в консульском отделе.





Женщину обвиняют в нарушении законодательства в сфере борьбы с распространением наркотиков и отмывании денег.

