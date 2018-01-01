Мужчину, который похитил лук с овощной базы, задержали





Напомним, что 21 декабря в полицию обратился сотрудник овощебазы и рассказал, что некий индивидуальный предприниматель забрал груз лука, но денег за него не заплатил. Ущерб оценили в 280 тысяч рублей.





Выяснилось, что луком мошенническим путем завдадел гражданин 38 лет, который находится в Петербурге без регистрации. Сообщается, что свою добычу он успел реализовать по разным торговым точкам города.





Сейчас в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Также возбуждено уголовное дело по статье “мошенничесво”.





Вчера Gazeta.SPb писала о подробностях мошеннической операции . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).





Полиция Фрунзенского района Петербурга задержала мужчину, который обманным путем похитил 20 тонн лука с овощебазы на улице Салова, сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.