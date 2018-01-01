Администрация Красногвардейского района в седьмой раз запретила провести массовую акцию в защиту парка Малиновка





Это уже 7-ой отказ инициативной группе «малиновцев» провести массовую акцию. Ранее отказывали провести митинг и встречу с депутатом ЗакСа, якобы из-за масштабных работ по благоустройству.





Потом поводом для отказа послужили Новогодние праздники и проведение ежедневного фестиваля с 20 декабря. По заявлению администрации Красногвардейского района, с утра до вечера на всей территории парка проходит массовое мероприятие с участием 3000 человек. Местные жители до сих пор не смогли найти этот невидимый праздник, хотя каждый день выходят в парк гулять.





В связи с постоянным запретом выступать в защиту парка Малиновка, активисты провели на этой неделе пикет и попросили врио губернатора Беглова о снятии с должности замглавы районной администрации Виталия Ярославлева





Ранее сообщалось о том, ч то на Невском проспекте про йдут одиночные пикеты в защиту парков и скверов Петербурга. (Майя Брик, Gazeta.SPb)

Активистам отказали в проведении массового пикета и сбора подписей 4 января 2019 года. Причиной указали то, что жители будут мешать проходу пешеходов и отвлекать водителей. Напомним, что ранее на этом месте было проведено множество акций подобного формата. Чтобы собирать подписи за парк Малиновка, людей отправляют в Полюстровский парк, сообщили Gazeta.SPb активисты.