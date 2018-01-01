ФАС Петербурга: Сборы и тарифы в Пулково останутся на прежнем уровне

Кроме того, принято решение о проведении проверки исполнения оператором аэропорта параметров операционной, инвестиционной и финансовой деятельности в рамках тарифного решения, утвержденного ранее на период 2014 - 2018 гг.





Ранее сообщалось о том, что Арбитражный суд Северо-Западно го округа признал законность предупреждения о сокращении 15-минутного интервала посадки-высадки пассажиров в «Пулково». (Майя Брик, Gazeta.SP

На заседании Правления ФАС России было принято решение о продлении на следующий год действие текущих тарифов, сообщили в ведомстве.