В Петродворцовом района Петербурга горела монастырская баня





Сообщается, что возгорание началось в 12:40, но уже к 13:18 было ликвидировано.





Известно, что огонь охватил здание деревянной бани на территории Свято-Троицкой Сергиевой Приморской пустыни. В итоге деревянная постройка полностью сгорела. Остальные помещения монастыря не огонь не задел.

В результате пожара люди не пострадали.





Ранее Gazeta.SPb рассказывала о пожаре в Новодевичьем монастыре. Тогда загорелась одна из колоколен. В ходе этого пожара люди также не пострадали - огонь лишь нанес урон самому зданию . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).

Пожарные сегодня, 28 декабря, посетили мужской монастырь в Петродворцовом районе Петербурга – Стрельну, передаёт "Фонтанка".