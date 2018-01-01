«Газпром» построил более 380 км газопровода в рамках «Северного потока-2»

"На северо-западе страны мы строим новые мощности по направлению к Усть-Луге. Отсюда берет свое начало газопровод "Северный поток - 2". В сентябре мы с вами начали его укладку в Балтийском море, на сегодняшний день уже уложено более 380 км.", - рассказал Миллер.





Напомним, в рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG. Кроме «Газпрома» в проекте участвуют западные инвесторы, среди которых немецкий консорциум Uniper, французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell и дочерняя компания группы BASF Wintershall. При этом «Газпрому» принадлежит 51% акций совместного предприятия.





В рамках проекта строительства газопровода "Северный поток - 2" построено уже свыше 380 км труб, сообщает ТАСС со ссылкой на слова председателя правления холдинга Алексея Миллера.