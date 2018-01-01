Пьяные посиделки закончились смертью для жителя Петербурга





По версии следствия, накануне компания собралась в одном из домов по Веленскому переулку в Петербурге и выпивала. В компании было два мужчины – 33 и 27 лет. Известно, что ранее они были судимы.

Во время посиделок с алкоголем между мужчинами возникла ссора. В ходе неё 33-летний нанес несколько ударов ножом 27-летнему. Из-за этого молодой человек скончался на месте.





Сейчас подозреваемый мужчина находится под стражей. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье “умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего”.





Ранее Gazeta.SPb писала о пьяной драке на Народном проспекте . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).

Следственными органами в Санкт Петербурге возбуждено уголовное дело по факту смерти мужчины 27-ми лет, передает “Мойка78”.