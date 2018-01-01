Председатель ТСЖ добилась административного штрафа за невыполнение законных требований прокурора

Установлено, что женщина в марте 2018 года обратилась в ТСЖ о предоставлении ей информации о неработающем домофоне в связи с услугами по «содержанию и ремонту ПЗУ». Но ответ на ее обращение не был дан в установленные законом сроки.





Согласно представленной в прокуратуру района квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг по квартире заявительницы, ей выставляется плата за «содержание и ремонт ПЗУ».





Ранее сообщалось о том, что п редседатель ТСЖ одного из домов на проспекте Косыгина едва не стал фигурантом уголовного дела, так как не хотел восстанавливать газон. (Майя Брик, Gazeta.SPb)

Председателю правления ТСЖ «Ленинградские вечера» назначено наказание в виде штрафа в размере 2 тыс. рублей, сообщили Gazeta.SPb в в прокуратуре Петербурга.