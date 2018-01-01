Суд Петербурга снял ограничения со счетов компании «Метрострой» для выплаты зарплаты сотрудникам



Отметим, что долги подрядчиков «Метростроя» по оценке компании составляют 390 млн рублей, но с учетом списков, которые предоставили подрядные организации прокуратуре города и комиссии по трудовым спорам, сумма может составлять около 440 млн рублей. Ограничения на счета компании были наложены налоговой инспекцией.





Напомним, 26 декабря около 30 рабочих “СМУ-11 Метрострой” объявили забастовку и голодовку из-за невыплаты зарплат. Рабочие отказались выходить из шахты строящейся станции метро “Театральная”.





Ситуацию с выплатой зарплаты подрядным организациям «Метростроя» взял под личный контроль врио губернатора Петербурга Александр Беглов.





Ранее сообщалось о том, что рабочим подрядных организац ий «Метростроя» начали выплачивать долги по зарплате. (Майя Брик, Gazeta.SPb)

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти удовлетворил ходатайство "Метростроя" о снятии ограничений со счетов компании, чтобы подрядчики смогли погасить долги по зарплатам перед рабочими, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.