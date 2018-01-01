Бизнесмена из Петербурга отправили в колонию за контрабанду алкоголя





Дмитрий Михальченко – генеральный директор холдинга “Форум” в Петербурге был приговорен к четырём годам и семи месяцам заключения в колонии общего режима.





В свою очередь, заместитель директора – Борис Коревский – получил пять лет колонии, а сообщнику Михальченко – бизнесмену Мищенко назначили три года условного заключения.





По версии следствия, Михальченко организовал контрабанду элитного алкоголя, а именно вин, из магазинов Евросоюза ещё в 2015 году. Ящики с вином перевозились замаскированными под герметик.





Ранее Gazeta.SPb уже сообщала, что владельца "Форума" Дмитрия Михальченко могут приговрить к лишению свободы . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).

Сегодня, 28 декабря, Басманный суд Москвы вынес приговор по делу о контрабанде элитного алкоголя, передает “Мойка78” со ссылкой на “РИА Новости”.