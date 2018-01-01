В Петроградском районе сносят недостроенную гостиницу "Северная корона"

Также очевидцы рассказали, что рабочие убирают мусор на объекте. Это можно считать началом работ по сносу гостиницы.





Госстройнадзор Петербурга ситуацию пока не комментирует.









Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Лиговском проспекте построят четырехзвездочную



Напомним, что гостиницу “Северная корона” начали строить в 1988 году – этим занимались югославские рабочие. Ситуацию осложнил развал СССР, однако отель могли открыть в 1995 году, но произошёл несчастный случай – открытия не произошло. После этого помещения гостиницы стали местом экстремалов и туристов. Сейчас “Северной короной” владеет компания, которая планирует построить здесь жилой комплект. Будет ли это сделано, пока неизвестно.Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Лиговском проспекте построят четырехзвездочную гостиницу . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).





Сегодня, 28 декабря, около гостиницы “Северная корона”, которая находится на набережной реки Карповки в Петроградском районе, очевидцы заметили специальную технику, передает “Мойка78”.