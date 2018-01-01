На трассе Молодежное — Верхнее Черкасово в ДТП с участием Volvo погиб один человек



Как сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, авария произошла 27 декабря в 20.00. Водитель Daewoo выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Volvo, за рулем которого находилась 37-летняя женщина. Водитель Daewoo получил тяжёлые травмы. В течение суток врачи боролись за его жизнь, но спасти 48-летнего мужчину не удалось.





В Выборгском районе Ленинградской области прозошло ДТП, в результате которого погиб человек.