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На трассе Молодежное — Верхнее Черкасово в ДТП с участием Volvo погиб один человек

16:10
Тэги: Volvo, дтп, Daewoo
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Тэги: Volvo, дтп, Daewoo



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