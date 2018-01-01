Суд Петербурга приговорил турагента к условному сроку за мошенничество





Она обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.





Суд установил, что она осуществляла свою деятельность от имени юридического лица, которое к тому моменту было уже ликвидировано. Используя доверительные отношения со своими клиентами, она брала с них денежные средства в счет оплаты туристического продукта, однако деньги оставляла себе, не выполняя взятые на себя обязательства.

В результате действий Чиковани, без отдыха и денежных средств остались 13 семей.





Своими незаконными действиями подсудимая нанесла потерпевшим ущерб на общую сумму почти 1,5 млн рублей.

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Судом удовлетворены иски потерпевших о возмещении материального ущерба.





Суд назначил турагенту Кристине Чиковани наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Петербурга.