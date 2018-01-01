В Петербурге будут судить организатора финансовой пирамиды «Семейный капитал»

Он обвиняется в мошенничестве.





По версии следствия, Ходыкин вместе с Белоусовым, Высяновичами и Верховой, в период с 2011 по 2017 года с использованием КПК (КНПО) "Семейный капитал" создали финансовую пирамиду, привлекали денежные средства пайщиков с обещанием выплат по ним крупных процентов (от 18% до 28,9%), однако взятые на себя обязательства не выполнили, похитив 44 268 120 рублей 53 копейки. "Семейным капиталом" было открыто 49 филиалов в 39 регионах России. С целью введения пайщиков в заблуждение разрабатывались финансовые программы, в том числе с социальным уклоном и громкими названиями, такими как "Молоко - белое золото России", "За Родину", "Миллионер за 500 рублей" и т.д





Ходыкин вину признал. К производству дело пока не принято.





Невский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении одного из из организаторов финансовой пирамиды «Семейный капитал» Дмитрия Ходыкина, сообщили Gazeta.SPb в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.