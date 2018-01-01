Тренерам и спортсменам Петербурга вручили награды Министерства спорта России

В комитете по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга рассказали о присуждении наград Министерства спорта России петербургским спортсменам и тренерам.





Так, в ведомстве сообщили, была высоко оценена работа хоккейных тренеров Игоря Ефимова, Михаила Калинина, Дмитрия Цыганова и Анатолия Янкевича. Их наградили удостоверениями к почетному спортивному званию “Заслуженный тренер России”.





За подготовку призеров Сурдлимпийских игр по каратэ наградили также тренеров Анатолия Вовка и Александру Миронову.





Такое же звание вручили Анатолию Вовку и Александру Миронову за подготовку призеров Сурдлимпийских игр по каратэ. Почетную награду вручили также спортсмена спортивной аэробики. В свою очередь пловцам, теннисистам и фигуристам присвоили звание мастер спорта.