В Калининском районе задержан мужчина, находящийся в федеральном розыске





Находясь на маршруте патрулирования, наряд вневедомственной охраны получил информацию о том, что в гипермаркете, расположенном в доме №61 на улице Руставели, сработала кнопка тревожной сигнализации.



Сотрудники Росгвардии прибыли к объекту и задержали на месте происшествия мужчину, совершившего административное правонарушение, предусмотренное статьей 7.27 (мелкое хищение)

КоАП РФ. При проверке по базе данных выяснилось, что задержанный находится в федеральном розыске за правонарушения, предусмотренные статьей 112 (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) и статьей 115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью) УК РФ.





Задержанный был передан сотрудникам 15 отдела полиции. В дальнейшем мужчина будет передан инициаторам розыска.





(Майя Брик, Gazeta.SPb)

В Калининском районе Петербурга в гипермаркете на улице Руставели задержал за административное правонарушение 32- летнего мужчину, который находился в федеральном розыске, сообщили Gazeta.SPb в УВО ВНГ РФ по Петербургу и Ленобласти.