В Петербурге задержаны трое мужчин, которые напали на 49-летнего прохожего и ограбили его





Находясь на маршруте патрулирования, наряд вневедомственной охраны увидел, что у дома №107 на Лиговском проспекте происходит драка, в ходе которой трое мужчин наносили телесные повреждения другому гражданину и открыто похитили его сумку. Заметив приближающийся патрульный автомобиль Росгвардии, злоумышленники побежали к припаркованному автомобилю Kia Optima, но, поняв, что не успеют уехать на нем, разбежались в разные стороны, попытавшись скрыться во дворах соседних домов.



Двоих злоумышленников сотрудники Росгвардии задержали на месте происшествия. Приметы третьего грабителя были переданы всем дежурным нарядам, после чего он был вскоре задержан вторым нарядом вневедомственной охраны неподалеку от места происшествия.





Задержанные были переданы сотрудникам 28 отдела полиции. У злоумышленников были изъяты денежные средства, банковские карты и iPhone 6, принадлежащие 49-летнему потерпевшему.





По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.





Ранее сообщалось о том, что с ледователи заинтересовались на падением на сотрудников скорой помощи на набережной Мойки. (Майя Брик, Gazeta.SPb)

В Центральном районе Петербурга были задержаны трое мужчин в возрасте 30, 33 и 37 лет, которые нанесли 49-летнему прохожему телесные повреждения и ограбили его, сообщили Gazeta.SPb в УВО ВНГ РФ по Петербургу и Ленобласти.