На Невском таксисты задержали мужчину с гранатой

В пятницу, 28 декабря, в Центральном районе задержали мужчину, в сумке у которого лежал предмет, напоминающий гранату, сообщает “Мойка78” со ссылкой на Главное управление Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.





Подозрительный предмет мужчина демонстрировал таксистам. Те, в свою очередь, отреагировали оперативно, не стали расспрашивать о гранате и вызвали сотрудников Росгвардии.





Правоохранители доложили о произошедшем в центр оперативного управления и вызвали взрывотехников ОМОН. В ходе проверки выяснилось, что гранат оказалась имитацией боеприпаса РГД-5 и не представляет опасности.