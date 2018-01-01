В Купчино таксист изнасиловал нетрезвую пассажирку

Как сообщили в правоохранительных органах, в полицию обратилась 34-летняя женщина и рассказала о том, что ночью вызвала такси. За рулем автомобиля находился мужчина лет 35-ти. Он завез пассажирку во дворы у станции метро «Бухарестская» и изнасиловал. Отмечается, что женщина была в состоянии алкогольного опьянения и не помнит лицо мужчины.





Сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.









В Купчино жительница Петербурга стала жертвой изнасилования.