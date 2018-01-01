Штрафовать за привлечение детей на митинги будут по закону

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий административном наказание за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные митинги, сообщает РБК.





За привлечение детей в несанкционированные митинги, пикеты, шествия гражданам надо будет заплатить максимально 50 тысяч рублей или отсидеть 15 суток. Должностные лица, в свою очередь, понесут максимальный штраф в размере 100 тысяч рублей, а юридические лица - 500 тысяч рублей.





Повторная инициатива привлечь несовершеннолетних в несанкционированный митинг приведет к максимальному штрафу в размере 1 млн рублей.