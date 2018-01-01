СМИ: «Зенит» отпустит полузащитника Паредеса за 50 млн долларов



«Зениту» предлагали за игрока $ 35 млн, но «сине-бело-голубые» октазались от этого предложения.





В петербургском клубе подчеркнули, что готовы рассмотреть предложение на сумму не менее чем в $ 50 млн, а в аренде питерский клуб не заинтересован, сообщает "Чемпионат".





Паредес перешел в «Зенит» летом прошлого года из «Ромы». Срок действия контракта в петербургским клубом рассчитан до 2021 года.





Отметим, что 24-летний футболист в этом сезоне сыграл в составе «Зенита» 15 матчей, забил три мяча и отдал две голевые передачи.





Ранее сообщалось о том, что полузащитник «Зенита» Леан дро Паредес был признан лучшим игроком 12-го тура РПЛ. (Майя Брик, Gazeta.SPb)





Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес может перейти в другой клуб. Интерес к футболисту проявляет аргентинский клуб «Бока Хуниорс».