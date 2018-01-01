Ответственным за юбилей Петра I назначен Дмитрий Медведев

350-летие императора Петра I пройдет в 2022 году. Подготовка к масштабному событию началась уже сейчас. Так, был создан ответственный за празднование комитет, в который вошл министр культуры РФ Владимир Мединский, министр просвещения РФ Ольга Васильева, генеральный прокурор РФ Юрий Чайка, председатель Совета федерации Валентина Матвиенко, передает “Петербургский дневник” со ссылкой на официальный интернет-портал правовой информации.





Возглавит организационный комитет премьер-министр Дмитрий Медведев. Напомним, указ о праздновании юбилея основателя Северной столицы в 2022 году в октябре подписал президент России Владимир Путин.