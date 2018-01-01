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На Невском проспекте пройдут одиночные пикеты в защиту парков и скверов Петербурга
14:18
Тэги: пикеты, сквер, парки, невский проспект
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