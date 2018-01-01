На Невском проспекте пройдут одиночные пикеты в защиту парков и скверов Петербурга





За 2018 год удалось защитить 16 зелёных уголков таких, как парк Интернационалистов, парк на Смоленке, Дёминский сад, сквер на Савушкина, 112, территории вдоль пр. Маршала Блюхера и других. Но до сих пор остаётся больше полсотни территорий, которые необходимо вернуть жителям Петербурга.





Как сообщили активисты, на Невском проспекте 4 января в 13:00 пройдут одиночные пикеты в защиту парков и скверов Петербурга. Сбор на выходе из метро «Гостиный двор».







Ранее сообщалось о том, чт о пикет активистов, защищаю щих парк на Смоленке от застройки, прошел в Санкт-Петербурге.

(Майя Брик, Gazeta.SPb)





На сегодняшний день около 40 групп отстаивают семь десятков проблемных зелёных территорий, которым либо грозит застройка, либо где уже идёт строительство, либо находящихся в неблагоустроенном виде, сообщили Gazeta.SPb представители «Зелёной коалиции»