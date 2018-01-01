Жителя Петербурга приговорили к условному сроку за пост об антифашизме

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно с испытательным сроком два года с лишением права на два года заниматься деятельностью, связанной с поиском, получением, передачей информации с использованием информационно-телекоммуникационных сетей.





Он обвиняется в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности.





По версии обвинения, Рязанцев в 2014 году совершил публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием сети “Интернет”, а именно: разместил на странице социальной сети “ВКонтакте” фотоизображения, совмещенные с текстом, который, по мнению прокуратуры, содержат лингвистические и психологические признаки побуждения (в том числе в форме призыва) к насильственным действиям против группы, выделенной по идеологическому признаку “антифашисты”.









Невский районный суд Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении Владимира Рязанцева, сообщили Gazeta.SPb в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.