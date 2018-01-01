В новогоднюю ночь можно будет разделять мусор в центре Петербурга

Комитет по благоустройству Санки-Петербурга напоминаем горожанам, что в новогоднюю ночь в центре города будут установлены контейнеры для раздельного сбора мусора.





Всего в городе разместят 29 контейнеров. В ведомстве напоминают, что контейнер желтого цвета предназначен для перерабатываемых отходов, зеленого цвета – для неперерабатываемых.





Контейнеры разместят на Дворцовой площади со стороны Миллионной улицы и Певческого моста, у проходов вдоль Дворцового проезда, на углу с Дворцовой набережной, на Малой Конюшенной улице, на площади перед Гостиным двором.





К слову, раздельный сбор на новогодние праздники будет организован впервые.