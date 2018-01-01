В Петербурге подрались водители трамваев (видео)









Разнимала водителей женщина-кондуктор. Одним из участников драки оказался водитель трамвая № 39. В итоге никто не пострадал. Причина конфликта неизвестна.





Кто-то из пользователей Сети пошутил, что водители не поделили рельсы.





«Походу один подрезал другого», - предположил еще один комментатор.







Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"















На пересечении Дальневосточного и Народного проспектов в Невском районе Петербурга подрались два водителя трамваев, сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП. Петербург» «ВКонтакте».