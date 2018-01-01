В Петродворцовом районе прокуратура зафиксировала нарушение закона о закупках

В ходе плановой проверки в Петродворцовом районе, прокуратура Петербурга зафиксировала нарушения в законе о закупках. Проверка также показала, что ряд заказчиков игнорируют положения закона.





Так, местной администрацией ВМО МО “Посадский” утверждена аукционная документация, согласно которой оплата выполненных работ производится в течение 10 рабочих дней со дня предоставления счета-фактуры. Это считается нарушением законодательства. По закону, оплата должна производится в течении 15 рабочих дней с момента подписания актам приемки выполненных работ.





Такие же акты были вскрыты в местной администрации ВМО МО “Петровский”, сообщают в прокуратуре.