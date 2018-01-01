Доля сервисных апартаментов в Петербурге, выше чем в Москве 

Формат апартаментов востребован у покупателей. Такая мера понятна - власти пытаются остановить появление на рынке недвижимости большого числа апартаментов, которые являются псевдо жильем. Основной недостаток таких объектов - необеспеченность инфраструктурой. Если говорить о сервисных апартаментах, то это другая история.





По данным агентства, цены на апартаменты будут расти вместе с остальной недвижимостью. Возможно новые инициативы приведут к уменьшению числа объектов.





Апартаменты - это объекты нежилого фонда, однако, разница в размере налога на данный момент невелика, а предсказать то, как он изменится крайне сложно.





“Отдельно стоит сказать, что инвестиционных программ, которые относятся к апартаментам достаточно много. Некоторые из них обещают доходность до 18 процентов годовых. Такие обещания застройщиков вызывают определенные сомнения. Кроме того, не всегда можно на 100% доверять управляющей компании. Между тем стоит отметить, что в Петербурге доля сервисных апартаментов существенно выше, чем в Москве. Можем отметить, что в столице проблема псевдо жилья стоит существенно острее”, - отметил гендиректор агентства недвижимости “Невский Простор” Александр Гиновкер.









ВРИО Губернатора Петербурга Александр Беглов в ноябре 2018 года поручил чиновникам пресечь строительство апартаментов в мегаполисе. Эксперты агентства недвижимости “Невский Простор” рассказали о том, как данная инициатива повлияет на рынок и почему в Петербурге ситуация с таким видом недвижимости лучше, чем в Москве.