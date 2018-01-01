Александр Беглов взял ситуацию с Метростроем под личный контроль

Ситуация с Метростроем, по мнению Беглова, не очень простая. Он также назвал безобразием, что перед Новым годом простые рабочие, а это более 2-х тысяч метростроевцев, не получили заработную плату, передает Смольный.





Действующий глава города взял ситуацию под личный контроль. Так, на сегодняшний день уже ведутся переговоры с налоговой инспекцией, судом и приставами, чтобы разблокировать счета и выдать людям заработную плату.





Вопрос планируют решать планомерно, отметил Беглов. Но также есть много юридических моментов, которые придется решать совместно, подчеркнул врио Беглов.