Пострадавшим в ДТП с поездом в Кудрово выплатят страховку и компенсации

«По нашей инициативе перевозчик предоставит дополнительную компенсацию всем пострадавшим. Эта сумма будет прибавлена к страховой выплате, предусмотренной обязательным страхованием ответственности официального перевозчика», — сообщили Gazeta.SPb в ведомстве.





Напомним, 27 декабря около 14.30 столкнулись поезд и маршрутка. В ОЖД заявили, что водитель маршрутки нарушил правила дорожного движения и выехал на железнодорожный переезд при работающей сигнализации, из-за чего произошло столкновение с грузовым локомотивом.





В результате ДТП пострадали четыре человека, среди которых трехлетний ребенок. Все четверо пострадавших сейчас проходят лечение в Александровской больнице.









Управление по транспорту Ленобласти взяло на особый контроль процесс реабилитации пассажиров маршрутки, попавшей в ДТП на железнодорожном переезде у дома №42 по улице Дыбенко Петербурге, сообщили в администрации правительства Ленобласти.