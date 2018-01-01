Новый детский сад на 300 мест появится в Московском районе уже в марте 2019 года

В ходе рабочего объезда действующий губернатор посетил детский сад на Среднерогатской улице, 13, корпус 3, сообщает администрация города.





Государственный контракт о приобретении учреждения и земельного участка под ним в собственность Санкт-Петербурга был подписан 26 декабря 2018 года.





Детский сад, рассчитанный на 300 мест, уже передан городу по акту приема-передачи. Глава города отсмотрел детский сад и распорядился в январе 2019 года провести конкурс на закупку необходимого оборудования и набирать штат сотрудников.





Также Беглов подчеркнул, что сегодня в городе строительство жилья опережает строительство социальных объектов и эту ситуацию необходимо исправлять.