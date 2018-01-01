В Петербурге задержан мужчина, в сумке у которого нашли "гранату"





Водители указали на данного гражданина, который уходил с места происшествия. Сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину,

который предположительно имел при себе гранату. Сотрудники Росгвардии доложили о произошедшем в центр оперативного управления и вызвали взрывотехников ОМОН.





Бойцы инженерно-технического отдела ОМОН Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области обследовали подозрительный предмет и установили, что перед ними имитационный боеприпас РГД-5, который не представляет опасности.





Для дальнейшего разбирательства задержанного передали сотрудникам полиции. По данному факту проводится проверка.









К сотрудникам отдела вневедомственной охраны по Центральному району Петербурга, находившимся на маршруте патрулирования на Невском проспекте, обратились двое таксистов и сообщили, что недавно к ним подошел молодой человек и показал им предмет, конструктивно похожий на гранату, сообщили Gazeta.SPb в УВО ВНГ РФ по Петербургу и Ленобласти.