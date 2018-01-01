В Петербурге судебный пристав предстанет перед судом за систематическое получение взяток





По версии следствия, Кулигина получила взятку в сумме 25 тыс. рублей за возбуждение исполнительного производства, а также за ускорение взыскания задолженности.





Позже, как полагает следствие, она как минимум трижды получала взятки в таком же размере.





Кроме того, в ходе разговора с Оганесяном согласилась на предложение последнего за 25 тыс. рублей совершить действия в пользу взяткодателя, а именно: поручить Оганесяну рассмотрение заявления представителя ООО «Бонанза» о взыскании с ООО «Альфа-Пром» задолженности на сумму около 40 млн рублей.









Московский районный суд Петербурга принял к производству уголовное дело в отношении начальника Московского районного отдела судебных приставов Инессы Кулигиной, обвиняемой в получении взяток, сообщили Gazeta.SPb в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.