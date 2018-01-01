“Трезвая Россия” предложила Госдуме отменить рекламу на алкоголь по акции

Член Общественной палаты РФ и руководитель движения "Трезвая Россия" Султан Хамзаев предложил правительству России законодательно запретить в магазинах рекламные алкогольные акции со скидками, передают в федеральном проекте “Трезвая Россия”. По мнению Хамзаева, это позволит снизить спрос на алкогольную продукцию.





Инициаторы запрета предлагают отменить не только рекламу, но и все маркетинговые “трюки”, которые привлекают россиян к алкоголю. В свою очередь, отмечается, что по оценке Всемирной организации здравоохранения, каждый рубль, который идет от продажи алкоголя в казну несет больше убытков, так как трудоспособность населения снижается, увеличивается смертность.