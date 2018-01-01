В Петербурге больше любят кошек, потому что они дешевле собак

Собак в среднем готовы были продавать в два с половиной раза дороже, чем кошек: за 17 407 рублей и 7 321 рубль соответственно. Любимыми породами жителей города стали чихуахуа (как и в прошлом году) и шотландская кошка (в прошлом году – британская), сообщили Gazeta.SPb аналитики «Авито».





Петербург стал одним из девяти крупных городов, жители которых отдали

предпочтение кошкам. В Ульяновске кошки значительнее всего опередили собак по продажам – на 26%. В 12 городах больше любят собак. Особенно сильно – в Иркутске – здесь собак купили на 70% больше, чем кошек. А жители Красноярска и Барнаула так и не определились, какого питомца любят больше. В целом по России собак приобрели на 7% больше, чем кошек.





В 2018 году собаку в городе готовы были продавать в среднем за 17 407 рублей (+1,5% за год). А кошки подорожали на 4,6% – до 7 321 рубля за животное. В целом по России соответствующие показатели составили 11 619 рублей и 4 091 рубль.





Неудивительно, что домашних животных дороже всего готовы были продавать в Москве, где за собаку просят в среднем 19 808 рублей, а за кота – 8 333 рубля. Дешевле всего собаки стоят в Барнауле – 7 906 рублей (в этом же городе зафиксировано и максимальное снижение цены этого животного: -13,5%), а кошки – в Ульяновске – в

среднем 2 182 рубля (здесь они подешевели значительнее всего – на 27,8%). Тюмень отметилась наиболее значительным подорожанием как собак (+18,6%), так и кошек (+59,8%).





Среди собак чаще всего в городе на «Авито» покупали чихуахуа по средней стоимости 14 765 рублей. Также в топ-5 вошли шпиц, йоркширский терьер, такса и той-терьер, который спустя год заменил в списке джек-рассел-терьера.





Самой популярной кошачьей породой стала шотландская (5 992 рубля). Компанию ей составили британская, мейн-кун, бенгальская и сибирская. Состав этой пятерки не изменился.





В целом по России самыми продаваемыми породами стали йоркширский терьер (12 401 рубль) и шотландская кошка (2 899 рублей).





По итогам 2018 года в Петербурге через сайт «Авито» было продано на 13% больше кошек, чем собак (в прошлом году – на 6% больше).