Контактные зоопарки и звериные бои запретили на федеральном уровне

Согласно утвержденному закону, запрещены не только контактные зоопарки и звериные бои, но и умерщвление животных, передает телеканал “Санкт-Петербург”.





В документе “Об ответственном обращении с животными” также прописано, что любители диких животных не могут держать зверей в квартирах и частных домах. Также отдельной графой идут правила выгула животных в общественных местах. Животные должны быть в наморднике и на поводке, также каждый хозяин четвероного друга должен будет убирать за своим питомцем.





Напомним, в 2017 году парламентарии Петербурга просили федеральные власти в скором времени ускорить принятие комплексного закона об ответственном обращении с животными.