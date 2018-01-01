Следователи заинтересовались нападением на сотрудников скорой помощи на набережной Мойки





«В ходе проведения проверки будут выполнены мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшедшего, а также принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.





Напомним, утром 28 декабря, как сообщают очевидцы, мужчина в нетрезвом состоянии напал на сотрудников бригады скорой медицинской помощи на набережной реки Мойки.





По словам очевидцев, мужчина открыл машину скорой помощи, вытянул сотрудника за одежду и начал драку. По предварительной информации, он возвращался с корпоратива и был навеселе.





Ранее сообщалось о том, что на Мойке пьяный петербуржец пытался разобраться с бригадой скорой помощи. (Майя Брик, Gazeta.SPb)





В Петербурге проводится доследственная проверка информации о нападении на набережной реки Мойка на сотрудников скорой помощи, сообщили Gazeta,SPb в Следственном комитете.