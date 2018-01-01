Устроившего ДТП с поездом в Кудрово водителя маршрутки девять раз штрафовали за нарушение ПДД





За превышение скорости он был оштрафован шесть раз, а также за маневрирование и непристегнутый ремень.





Напомним, 27 декабря около 14.30. На Кудровском переезде столкнулись поезд и маршрутка. В ОЖД заявили, что водитель маршрутки нарушил правила дорожного движения и выехал на железнодорожный переезд при работающей сигнализации, из-за чего произошло столкновение с грузовым локомотивом. В ГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти сообщили, что маршрутка двигалась на красный сигнал светофора.





В результате ДТП пострадали четыре человека, среди которых трехлетний ребенок.



Ранее сообщалось о том, что Ранее сообщалось о том, что в Кудрово поезд столкнул ся с маршруткой. (Майя Брик, Gazeta.SPb)



Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"









Водитель маршрутки, который въехал в поезд, ранее был девять раз оштрафован за нарушение ПДД, сообщает «Фонтанка».