Житель Петербурга обвиняется в совершении особо тяжкого преступления





По версии следствия, 33-летний мужчина в квартире одного из домов на Виленском переулке, в ходе внезапно возникшей ссоры, после совместного распития спиртных напитков, нанес несколько ударов ножом своему знакомому. О полученных ножевых ранений 27-летний мужчина скончался.





Расследование уголовного дела продолжается.





Ранее сообщалось о том, что житель Петербурга, причинивший тяж кий вред здоровью знакомой, возместит стоимость ее лечения и отправится в колонию. (Майя Брик, Gazeta.SPb)





Житель Петербурга обвиняется по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», сообщили Gazeta.SPb в Следственном комитете по Петербургу.