За незаконную регистрацию 9 мигрантов жительница Петродворцового района заплатит 130 тыс рублей

Прокуратура Петродворцового района признала вину Александры Василак по статье “фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации”, сообщают в прокуратуре Санкт-Петербурга.





Зарегисрированная в Петербурге Василак внесла ложные показания в бланк о регистрации по месту жительства. Документ она подписала и передала сотруднику Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Жительница Петродворцового района фиктивно зарегистрировала гражданина Молдовы, гражданина Армении и 7 граждан Узбекистана в своей квартире.





Суд признал Василак виновной и обязал выплатить штраф в размере 130 тысяч рублей.