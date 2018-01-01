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За незаконную регистрацию 9 мигрантов жительница Петродворцового района заплатит 130 тыс рублей
11:54
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