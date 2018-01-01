Перед Новым годом судебные приставы взыскали многотысячный долг с жителя Петербурга в пользу годовалого малыша





Испытав не себе меры принудительного исполнения и вспомнив о приближении Нового года, должник выплатил алиментную задолженность.





Исполнительное производство о взыскании алиментов в пользу взыскательницы из Мурманска было возбуждено в Калининском районном отделе Управления ФССП России по Санкт-Петербургу. Отец ребенка занял позицию — накопится долг, тогда и расплачусь. Ранее мужчина именно так и поступил: только после применения судебными приставами комплекса мер принудительного исполнения, в том числе ограничения выезда за пределы РФ, предупреждения о временном ограничении на пользование специальным правом, а также наложения запрета регистрационных действий в отношении транспортного средства, алиментщик погасил задолженность. Но в результате у жителя города вновь образовался долг по алиментам в размере 125 000 рублей. Пристав-исполнитель уведомил должника о накопившейся задолженности, после чего гражданин явился на прием с оплаченными квитанциями. Зная о последующих действиях представителей исполнительной власти, а также, решив расквитаться с долгами перед Новым годом, петербуржец выплатил алименты, а последующие ежемесячные платежи на содержание ребенка будут удерживаться из его пенсии.





Ранее сообщалось о том, чт о судебные приставы застави ли неплательщика алиментов сделать подарок дочери в виде 70 тысяч рублей. (Майя Брик, Gazeta.SPb)





Петербургские судебные приставы взыскали многотысячный долг с 56-летнего мужчины на содержание годовалого сына, сообщили Gazeta.SPb в УФССП России по Петербургу